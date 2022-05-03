Kuşadası’nda yolsuzluğun gölgesinde yeni mıcır ihalesi

CHP'Lİ Başkan Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'nin, tek kalemde alınan 750 bin ton mıcır alımıyla ilgili yolsuzluk iddiası gündemdeki yerini korurken yeni bir mıcır alım ihalesine daha çıktığı öğrenildi. Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz aylarda 750 bin ton mıcır alımı yapılması amacıyla ihale açmıştı.

NASIL ÜRETİLDİ BİLİNMİYOR

REKOR ihale sonrasında, yüklenici firma olan ZTB'nin sözleşmeye rağmen, yer tesliminden 2 ay sonra işbaşı yapmadığı belirlenmiş, Belediye tarafından yapılan açıklamada, gecikmenin pandemi kaynaklı olduğu açıklanmıştı. Mıcır ihalesiyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran yazar Ergün Poyraz gerçekleştirilen saldırı nedeniyle, ZTB firmasının sahipleri tutuklandı. Şahısların adresinde yapılan aramada, 2020 Ekim-Aralık dönemini kapsayan mobil konkasörle mıcır üretimi yaptıklarının ortaya çıkması, "Üretim izni olmayan tesiste 3 ay boyunca nasıl üretim yapıldı" sorusunu getirdi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ ATADI

HAYALİ olduğu iddia edilen 750 bin tonluk mıcır taşı ihalesine ilişkin Kuşadası Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini sürdürürken Kuşadası Beledisi yeni bir mıcır ihalesi alımına çıktı. EKAP'ta yayınlanan ilanda 16 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ihaleyle ilgili mıcır yerine malzemenin eş anlamı olan "agrea" ifadesi kullanıldı. Yeni ihalede ihtiyaç olarak belirlenen miktar, bu kez benzer büyüklükteki ilçelerin ortalamasına uygun olarak 12 bin ton olarak belirlendi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI