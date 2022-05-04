Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi devam ettiği, bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile birlikte bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiği açıklandı. Bakanlık ayrıca Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

ŞIRNAK'TA İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri tarafından 25 Nisan-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 356 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

IRAK'TA 700'DEN FAZLA AİLE PKK'DAN KAÇTI

IRAK'IN kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Musul vilayetine bağlı Sincar'da terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle 701 ailenin IKBY'nin Duhok kentine sığındığı kaydedildi. Kentten kaçan 4 bin 83 kişiden birçoğu çadır kamplara yerleştirilirken, diğer sığınmacılar ise çöllere gitti.

İKNA EDİLEN ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, 2021 yılında örgüte katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 28'e yükseldi.