“Çatalca’yı daha güzel hale getireceğiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını kıldıktan sonra Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaretin ardından vatandaşlara hitap etti. Geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim. Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız" dedi.

'BAKANIM TEMİNATI VERDİ'

BU yaz karayolları ile birlikte çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına girileceğini ifade eden Erdoğan, "Artık böyle çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi. İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır hale gelsin. Çatalca'da da manda kaynağı, manda sütü adeta marka. Temennimiz odur ki lider bir şey söylediği zaman arkadan takibi başlar. Millet de gücü kuvveti toplar. Çatalcamız bundan sonra alt ve üst yapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak" dedi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NI ERDOĞAN VE ALİYEV AÇACAK

TÜRKİYE'NİN deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize- Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapılacak. İlk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçaklarının yapacağı havalimanının yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.