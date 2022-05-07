Putin’den İsrail’e Lavrov özrü

İsrail Başbakanı Naftall Bennet ile telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü belirterek sarf ettiği "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri için İsrail'den özür diledi.

BENNETT TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri için Putin'in Bennet'ten özür dilediği aktarıldı. Putin'in Lavrov'un sözleri için Bennett'ten özür dilediği ve Bennett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği belirtilen açıklamada, Bennett'in de Putin'e Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği ifade edildi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ise Putin'in özür dilediğine dair ayrıntıya yer verilmemesi dikkat çekti. Konuyla ilgili Lavrov'un da bir açıklama yaparak özür dilemesinin beklendiği belirtildi.