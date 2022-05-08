  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Emine Erdoğan: Şehit annelerimizi minnetle yad ediyorum

Emine Erdoğan: Şehit annelerimizi minnetle yad ediyorum

Emine Erdoğan, "Şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum" dedi.

08.05.2022, 11:21

Emine Erdoğan: Şehit annelerimizi minnetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti;

Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır Anneleri'nin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan Koruyucu Annelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir.

Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA