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Haberler Gündem MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı

MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.

08.05.2022, 08:34

MSB’den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir" sözleri kullanıldı.

Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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