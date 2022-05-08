MSB’den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir" sözleri kullanıldı.
Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.
#Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022
Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://t.co/SyH63V7i2Q"adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini ziyaret edebilirsiniz. pic.twitter.com/17CbbZGqXh