Almanya’nın kaderi Erdoğan’ın elinde

Putin liderliğindeki Rusya ile Avrupa arasında Ukrayna özelinde iki farklı savaş sürüyor. Birincisi, Ukrayna topraklarında silahlı ABD (NATO)-AVRUPA destekli Polonya'nın Rusya ile savaşı, ikincisi ise, Avrupa ile Rusya arasında yaşanan enerji savaşı (Doğalgaz-Petrol-Kömür).

ALTINCI YAPTIRIM PAKETİ

Enerji savaşında 1 Mayıs 2022 günü önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan altıncı yaptırım paketini açıklayarak, "Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştık. Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Von der Leyen'ın vurucu cümlesi de, "Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence altına almayı planlıyoruz" idi. Peki, başta Almanya olmak üzere Rus petrolü ve doğalgazına alternatifi nereden bulacaklar? Elbette Türkiye'den.

TÜRKİYE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış DOĞALGAZ ve PETROL rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Türkiye'nin, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağlayacağı katkı kritik önemde. İki küresel gücün ABD (NATO)-Avrupa ile Rusya'nın Ukrayna'da silahlı mücadele içine girmeleri sonrası enerji ve özellikle doğalgaz sektörü farklı bir dünyaya evrildi. Rus gazına bağımlı Avrupa ülkeleri kara kara düşünüyor. Doğalgazda orta Avrupa, Almanya, İskandinav ülkeleri, Balkan ülkeleri, Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Avrupa'nın, Türkiye hariç başka bir kaynaktan 155 milyar m3/yıl gazı ikame etme şansı yok. Petrol bulmak için yine Başkan Erdoğan'ın eline bakıyorlar.

5 ANA GÜZERGAH ROTASI

Doğalgazda Avrupa'nın Rusya'dan 5 ana güzergah rotasından gaz tedariki var. Bunlardan en önemlisi Türkiye- Rusya hattından, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı da besleyen Türk Akım güzergahı ve TANAP hattı ile Azerbaycan-Türkiye'den geçen güzergah. Almanya Başkan Erdoğan'ın eline bakarken Almanya Şansölyesi, Erdoğan'ı ziyaret etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya boru hatları ile gönderilmesi için yardım istedi. Bu görüşmeler sonrası, Başkan Erdoğan, Avrupa'ya dogal gaz ve petrol miktarını çok yükseltecek 4 önemli projeyi bir paket olarak hazırlatıyor:

1) Azerbaycan-Türkiye TANAP hatlarından daha çok doğalgaz geçişi.

2) Doğu Akdeniz-İsrail gaz bölgesinden Ceyhan'a yeni boru hattı döşenerek, Avrupa akışının sağlanması.

3) Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetim hattından Ceyhan'a yeni bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesi.

4) Türkiye'den Avrupa'ya yeni petrol boru hattı projesi.



TAKDİRİ İLAHİ

AZERBAYCAN'DAN ve Irak'tan gelmekte olan petrol boru hatlarının Almanya'ya uzanması, tarihi bir proje olarak gündemde. Bakü- Tiflis-Erzurum'dan bir hat ile Ceyhan'dan Kırıkkale'ye gelen petrol hattı ortak olarak Ankara'dan Trakya'ya ve Avrupa'ya uzanacak. Evet, Almanya Başbakanı Sholz'un Erdoğan'a koşarak gelmesinin ne kadar önemli bir arayışı ifade ettiği ortaya çıkar. Yıllardır Türkiye'yi AB'ye almayanların kaderi şimdi Türkiye'nin eline bakıyor. Takdiri ilahi...



SONUÇ

TÜRKİYE, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için Berat Albayrak'ın son derece uzun vadeli düşünceleri doğrultusunda satın aldırdığı, Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemileri, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik araştırma gemileriyle tarih yazıyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının döşenmesinde gece gündüz çalışmalar sürüyor. Planlanan 170 kilometrelik boru hattı ile Karadeniz gazı, 2023'ün ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanacak. Doğu Akdeniz'de tespit edilen gaz bölgesinin değerini de Başkan Erdoğan 2023 yılında açıklayacak. Anlaşıldı mı Kemal Kılıçdaroğlu?