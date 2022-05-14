NATO üyeliği adımına olumlu bakmıyoruz

İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde Cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hamlesi soruldu. Bu iki ülke ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ YUVALANMIŞ

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı hatırlatan Erdoğan "Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'de PKK işgalindeki bölgelerde aldığı yatırım muafiyeti kararını da eleştiren Erdoğan, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. TIR'larla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları tüm gelen yönetimlere söylememize rağmen, bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat ben şunu çok açık söylüyorum:

Eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu busu vesaire kim olursa olsun... Pençe Kilit harekatını izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz ve bize düşman olan örgütlere karşı arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Pençe-Kilit'te 82 tane terörist etkisiz hale getirildi. Havaların olumlu seyriyle bu rakam çok daha ileriye devam edecektir. Teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın" diye konuştu.

AL SANİ İLE MANZARAYA KARŞI SOHBET

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan, Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı. Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

YUNANİSTAN'IN NATO'YA DÖNÜŞ SÜRECİNDE NE OLDU?

TÜRKİYE, 1952'de Adnan Menderes Hükümeti döneminde NATO'ya resmen üye oldu. 1967'de askeri darbe olan ve NATO'dan çıkan Yunanistan ise, 1974'te yeniden NATO'ya dönmek istedi ama Türkiye veto etti. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, Yunanistan'ın dönüşüne izin vermedi. Ardından Türkiye'de darbe oldu ve ihtilal lideri Kenan Evren döneminde Yunanistan NATO'ya kayıtsız şartsız döndürüldü. ABD Başkanı Jimmy Carter o dönem, "1980 hareketi olmasaydı bu mümkün olmazdı" ifadeleriyle adeta oynanan büyük oyunu dile getirmişti.