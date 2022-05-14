Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yer alan Rize-Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne tabi Rizeli, Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin.

NE DAĞLAR NE DENİZLER AZMİMİZİN ÖNÜNDE DURAMAZ

Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Ülkemizin sınır noktasına kurduğumuz havalimanı pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklardan yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek üzere Rize Artvin bir uçak bileti mesafesidir. Sen orada ben burada, biraz yakın olalım, dal ile asma gibi birbirine sarılalım. Bir şey diyeyim sana sevdan öldürdü beni oy kül oldum yana yana. Artık Rize de Artvin de türküler ayrılık değil, kavuşmak üzerine söylenecek.

RİZE'YE TARİHİ YATIRIM

Son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 2000 dersliğin yanında üniversitemizi şehrimize kazandırdık. 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşerilere 1.1 milyar lira sosyal yardım aktardık. 911 yataklı hastanenin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar hizmete sunacağız. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık, Salaha tünelini tamamlayıp hizmete sunduk. Turizm potansiyelini değerlendirmek için önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkın kullanımına açtık.

Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide doğalgaz arzını sağladık.

ARTVİN'E 20 YILDA 40 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesi'ni hizmete aldık. 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 680 milyon lira kaynakla destek olduk. 16 sağlık tesisi inşa ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22'den 80 km'ye çıkardık. Cankurtaran tünelini hizmetinize sunduk. Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık.

Yusufeli Barajı'nda su tutma aşamasına geldik. Çoruh Parkı'nı inşa ettik. 69 taşkın koruma tesisini tamamladık.

Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimizin ötesine geçirdik. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulanları sağlamış olduk.

BÖLGEMİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYEMİZİN 2053 VİZYONUMUZUN AYDINLIK GELECEĞİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ HALİNE DÖNÜŞECEKTİR

Karadeniz insanının çalışkanlığı, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil, tüm Türkiye'nin ufkunu açacak işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında gayret, emek ve becerisiyle kendi hayatını kazanan kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur. Baba ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bölgemiz büyük ve güçlü Türkiyemizin 2053 vizyonumuzun aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir.

2023 MESAJI

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu 2 asırlık tarihi ile büyük bir başarı hikayesidir. İçinde emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da Libya'da Gabar ,Cudi ve Bestler Deresi'nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı şüheda. İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir. Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onları izleyeceğini biliyorlardı. Darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz tüm mücadele bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz?



2023'e atfettiğimiz hedeflere ulaşmamızı engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalan, iftira, çarpıtmanın kol gezdiği iklimde ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde, yatırım, istihdamla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga ettirmek, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden farkı olmayanların patırtılarıyla olanların gerçek yüzlerini sizler biliyorsunuz. İşte bugün Rize-Artvin havalimanındayız. Geçtiğimiz aylarda Tokat Havalimanı'nı hizmete açtık. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazlarımıza 4'üncü gerdanlığı takmış olduk.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kg 3,87 TL'ydi. Bu yıl ise taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artırarak 6 TL 73 kuruşa alacağız. Desteklemeyi de yüzde 130'un üzerinde artış ile 33 kuruşa çıkarıyoruz. Ortalaması yüzde 75 artış ile 7 TL'den fabrikaya verebileceksiniz.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'dan önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Aziz kardeşlerim, yeniden Türkiye topraklarında olmaktan çok mutluyum. Azerbaycan'dan sizlere gönülden selamlar getirdim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beni bu törene çağırdığı için teşekkür ederim. Bu havalimanı için de sizi yürekten tebrik ediyorum. Havalimanının açılışı hayırlı gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye süratle gelişiyor. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibi olur, büyük güç sahibi oluyor. Havalimanları, barajlar, yollar, okullar Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü vardır. Sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluktur. Biz her zaman biriz. Hoş günde de, zor günde de bir aradayız. Karabağ Savaşı bunu gösterdi. Savaşın ilk gününden son gününe kadar benim kardeşim yanımızdaydı. Kardeşlerimiz, halkımızın yanındaydı. Sayın Erdoğan'ın, 'Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye Azerbaycan'ın son anına kadar yanındadır' demesi çok önemliydi. Azerbaycan bunu asla unutmayacak. Bugün de Karabağ'ın imarı için birlikte çalışıyoruz. Karabağ'da birçok Türk şirketi imar işi ile uğraşıyor. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz. Bizi hem dostuz hem kardeşiz ve artık resmen müttefikiz. Bu bize atalarımızın vasiyetidir. Biz bu vasiyete sahip çıkıyoruz. Rize'ye ilk kez geldim. Uçakla gelirken güzel manzarayı seyrederken Aziz Kardeşime dedim ki, 'Burası cennete benziyor.'. Kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk dünyasına büyük bir lider bahşetmiştir. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği...

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA TARİFELİ İLK UÇAK İNDİ

Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na açılış töreni öncesi THY'ye ait ilk tarifeli 'Rize Artvin' adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi.

Açılış öncesi İstanbul'dan saat 08.30'da havalanan THY'ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine 'Rize-Artvin' yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi. Rize semalarından geçerek inişini başarıyla tamamlayan yolcu uçağı, aprona yanaştı. İnişle birlikte havalimanı tarihinde ilk tarifeli uçak inişi de gerçekleştirilmiş oldu. İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi.