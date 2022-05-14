Terör mevzileri yerle bir edildi

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlayan "cezalandırma atışları" Aynularab'ın batı kesimlerine yönelik gün boyu devam etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin dünkü saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında atışlar yapıldı.

Önceki akşam yoğun ateş altına alınan Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularab'ın batısındaki terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden atışların ardından yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Havanın aydınlanmasıyla dün vurulan bazı binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

SURİYE'NİN Aynularab bölgesinden önceki gün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırı düzenlenmişti. Teröristlerin ateşlediği havan ile roketler, sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu ile ilçedeki bazı noktalara isabet etti. Yaralanan 4 asker ile 1 sivil, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan askerlerden Piyade Er Oktay Salar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının ardından terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. TSK'nın yaptığı meşru müdafaa ile cezalandırma atışları sonucu 52 terörist etkisiz hale getirildi.

BALIKESİRLİ ŞEHİT PİYADE son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP'TEKİ hain saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20) memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Salar için dün sabah saatlerinde önce Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenledi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, askeri erkan, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı. Ailesinin tek çocuğu olan şehit Salar, askeri uçakla gönderildiği memleketi Balıkesir'de düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 20 yaşındaki Salar'ın bekar olduğu öğrenildi. ■ SUAT SALGIN