Türkiye’ye yaptırım uygulayanların NATO’ya girmesine ‘evet’ demeyiz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'ya düzenleyecekleri ziyaretle ilgili sert konuştu. Erdoğan, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" ifadelerini kullandı. Dün akşam Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği talebine tutumunuz ne olacak?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

BUNLARA NASIL İNANACAĞIZ

"Çok açık, net, samimi bir şeyi söylemem lazım. Bakın her iki ülkenin terör örgütlerine karşı açık, net tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'biz karşıyız' deseler bile, ki tam aksi; teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler, biz şuna inanırız: Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar." Açıklamasının devamında, daha önce Yunanistan'ın NATO'dan çıktığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu, veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı, kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız?" dedi.

TERÖRÜN KULUÇKA MERKEZİ

"İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi" ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parlamentolarında teröristleri orada bunları konuşturuyorlar, özel davetler çıkarıyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar, her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil." ■ ERDEM ANILAN

CEZAYİR İLE 15 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

CEZAYİR Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, "Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni ivme kazandırıyoruz. 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Bugün çıtayı yükseltip yeni hedef belirledik, 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" dedi. Açıklamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un huzurunda 15 anlaşma imzalandı.