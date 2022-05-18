Erdoğan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne taziye ziyareti

TÜRKİYE, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir döneme girdi. Mısır ile devam eden diyalog sürecinin yanı sıra, Suudi Arabistan ve İsrail ile de karşılıklı görüşmeler yapılırken dikkat çeken yakınlaşmalardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'yle oldu. Önce BAE'nin yeni prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Türkiye'ye geldi. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için adımlar atılırken, bin Zayed al-Nahyan'ın ziyaretine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan karşılık geldi.

ÜLKEYİ YASA BOĞAN ÖLÜM

ERDOĞAN, BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki sıcak atmosfer devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada konuya değinen Erdoğan, BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti. Erdoğan, dün sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan bu ülkeye hareket etti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik ediyor.