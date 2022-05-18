FETÖ’cü 15 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HAKİMLER ve Savcılar Kurulunun (HSK), 15 hakim ve savcıyı, FETÖ ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarılmalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK'nin kararına göre hakimler Yusuf Atçeken, Esengül Taşkın Atahan, Halime Mehtap Gündüz, Süleyman Enes Budak, Özlem Albayrak, Hüseyin Çomruk, Burak Kılınçer ve İsmail Çelik ile savcılar Mehmet Akbaş, Melih Mustafa Şahin, Ahmet Burhaneddin Atahan, Çimen Karadağ, Hasan Köse, Cihan Kurt ve Faruk Karahan, meslekten ihraç edildi.

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