Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yarın 103'üncü yıldönümüne ulaşacağımız 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak anılan 19 Mayıs, dayatmalara teslim olmayıp kendi iradesini çizmenin sembolüdür. Samsun'da başlayıp Ankara'da sona eren, İzmir'de nihayete erişen bu dönemin şanı da şerefi de milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği olan herkesi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Coğrafyamızdaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaya adadık.

Türkiye'nin böylesine kapsamlı ve iddialı vizyona, hedefe, projeye sahip tek partisi AK Parti, tek siyasi birliği Cumhur İttifakı'dır. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.



RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

Geçtiğimiz hafta hizmete açtığımız Rize-Artvin Havalimanı bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden birisidir. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev'e ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları Sayın Bahçeli ve Sayın Destici'ye, tüm milletimize çok teşekkür ediyorum. Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, 2'si bizim ülkemizde. Her ne kadar bazı gafiller bu havalimanına bile kulp takmaya kalksalar da biz milletimizin heyecanını, şükran duygularını gördük. 70 bin kişinin katıldığı açılış bizler için gurur verici oldu. Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki son şehirleri olan Rize ve Artvin'in ekonomik potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesini sağlayacak bu havalimanının hayırlı olmasını diliyorum.

2023 SEÇİMLERİ

2023'ü Cumhuriyet'in zirvesi değil, yeni bir başlangıç haline dönüştürmektir. Bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. Esasen AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. 2002 Kasım seçimleri istikrar ve güven arayan Türkiye'nin ayak sesiydi. Vesayete meydan okuduğumuz 2007 seçimleri demokrasi ve özgürlük haykırışıydı. Eser ve hizmetle girdiğimiz 2011 seçimleri çağ atlatma mücadelemizin başlangıcıydı. Darbecilere ve onları kullananlara cevabımızı 2018 seçimleriyle verdik.

2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır. Bu tablo bizim kadar bölgemiz ve ülkemiz üzerinde hesapları olanların da dikkatini çekmektedir. Bu güçler içeride kendi senaryolarına uygun siyasetçi, STK'cı, medya mensubu kılıklı aktörler bulabilmektedir.

Kumpasla geldikleri koltuklarını herkese duymak istediklerini söyleyen, yalanı, iftirayı siyaset diye pazarlayan, ülke ve milletin hayrına tek sözü olmayan karikatür tiplerin cesaretlerinin arttığını görüyoruz. Bunlar milletin ferasetini yenebileceklerini sanan zavallılardır. Milletimiz Demokrat Parti'den beri şamar üstüne şamar indirmelerine rağmen aynı zihniyetle yollarına devam etmelerini ibretle izliyoruz. 2023'te defterlerini dürecek, siyaset arşivine havale edeceğiz.

Teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza sahada olmalarını, milletimizin gönlünü kazanmak için çalışmalarını tavsiye etmemin sebebi budur.

Eser ve hizmet siyasetimizden, istiklal ve istikbal davamızdan taviz vermeden çalışacağız. Dünya ile birlikte bizi etkileyen sınamalar karşısında duruşumuzu bozmayacağız.

KAFTANCIOĞLU KARARI

CHP ve şurekası sürekli öyle konularla, öyle zırva iddialarla karşımıza çıkıyorlar ki muhatap alıp cevap vermeyi zul addediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik saldırı, hakaret dalgası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir. Ama bu eleştirilerin yargı mensupları ve ülkeyi yönetenlerin kişilik haklarına varması hukukun konusudur.

SADAT TARTIŞMASI

Ardından hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkardılar. SADAT, TSK'dan emekli bir grup subayın savunma alanında danışmanlık hizmeti vermek için kurdukları şirkettir. Bu şirket sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor.

2018 yılında bir partinin genel başkanı hanımefendi çeşitli yerlerde silahlı kamplar kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Cumhuriyet Başsavclığı bunun yalan olduğunu ortaya koymuştu. CHP'nin başındaki zat, SADAT'ın önüne gidip benzer zırvaları ifade etmiştir. Biz bunu, Türkiye'nin bölgesindeki çatışmalarda üstlendiği arabulucu rolüne ve kapsamlı operasyonlarına bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bunun suflesinin nereden geldiğini, niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız.

Hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, yalanla kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların tutmayacak. Sinsi, siyasi, ekonomik çelmelerle neticeye ulaştıramadığınız işi Bay Kemal gibi karikatürü tiple hiç elde edemezsiniz. Oturun bizimle nasıl çalışabileceğinizin hesabını yapın. Biz insanlığımızı, diplomatik nezaketemizi gösterelim, onlar bildiği yoldan yürüsün.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

Karşımızdaki habis zihniyet boş durmuyor. Henüz SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşaa edeceğimiz millet bahçesine saldırmaya başladılar. Öyle alçakça, since yapıyorlar ki bu senaryo bunların kalibresini aşar. İstanbul Havalimanı'nın inşaası başladığından beri kendi ticaret konumlarının sarsılacağından endişelenenlerin yalan kumpası estiriliyor. Bu tesisin adı 12 Eylül'e kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. Tüm darbecilerin yaptığı ihaneti gizlemek için kullandığı araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı.

Bu hesabı soramayanların iftiraları ortada. Böyle samimiyetleri olsaydı, kendi ülkelerini yabancılara şikayet eden genel başkanlarından, belediye başkanlarından hesap sorarlardı. Atatürk Kültür Merkezi'ne karşı olanlardan hesap sorarlardı. Meselenin Atatürk değil, ülkenin ve milletin kazanımları olduğu izaha muhtaca gerek kalmayacak kadar açık.

Atatürk Havalimanının faaliyetlerine devamı, etkileriyle sürdürülemez bir hale gelmişti. Dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi biz de yeni havalimanı inşa ederek bu sorunun çözümü yoluna gittik. Bundan bile rahatsız oldular. Sadece kargo bölümü Atatürk Havalimanı kadar olan İstanbul Havalimanı ülkemizin en büyük kazanımları arasına girmiştir. Bu gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir.

Atatürk Havalimanı'nın bir pisti oradaki hastaneye hizmet vermek ve ihtiyaç durumu için faal tutulmaktadır. Yeni havalimanımız ise milletimiz cebinden tek kuruş çıkmadan yapıldığıyla kalmamış, milletin cebine para aktaran kaynak haline gelmiştir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik için karşı çıkmaları tam bir garabettir.

"KAÇ TANE MİLLET BAHÇESİ İNŞA ETTİNİZ?"

İstanbul'un belediye başkanı olduğum dönemde İstanbul'un orta şeritlerine 1 mlyon 250 bin ağaç diktik. Bizimle yeşilde yarışmaya yelteniyorsun Bay Kemal. Ne sen ne yandaşların bunu başaramazsınız. Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere kaç tane millet bahçesi yaptınız? Buna itiraz ednelerin insanlığından şüphe etmek lazım.

Şimdi dikilecek 132 bin ağacıyla, yürüyüş yollarıyla bu projeye karşı çıkmakla kalmıyor, buraların yabancılara satılacağı iddiasıyla mileti galyana getirmeye çalışıyor. Bunlar için Arabı, Ortaasyalısı yabancıdır. Bu zatın merhum Aliye İzzetbegoviç için söylediği sözler onun hangi kriterlere göre ayrım yaptığını gösterir. Aliya'nın karargahını mağara diyerek değersizleştirmeye çalışanlara en güzel cevabo Boşnak kardeşlerimizin vereceğine inanıyorum. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun, onlarla devam et. Onların hali ortada. Gel bir an önce o mağaradakilerden kurtul. Bay Kemal boşuna uğraşma, biz verdiğimiz sözün arkasındayız.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARAPÇA TWEETİ

Aşağılık kompleksi ruhlarına öyle sinmiş ki medeniyet ve tarihimize ihanet ederken, batıya bir hayranlık beslerler. Bu zat Arapça mesajını Türkiye'nin çıkarını savunmak için değil, Körfez sermayesini tehdit için attı. Sermaye sahiplerinden devletin memuruna kadar herkesi tehdit ederek yatırımları engellemk siyaset değil, ihanettir. Bunların derdi ne ülkenin kalkınması, ne milletin refahı, ne Türkiye'nin gelecğeidir. Anlaşılan o ki son görevin adı misyon havalimanıdır. Tek parti faşizmini kusmayı siyaset sanan bu güruhu zavallılığıyla tek başına bırakıyoruz.

Varsın onlar İstanbul'a hizmet diye musluk açmaya devam etsinler. Biz İstanbulla birlikte ülkemizin tamamına eserlerimizle, yatırımlarımızla mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. 29 Mayıs'ı da Bay Kemal istersen sen de gel... Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi topla götür, engeller kurmaya çalış. Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız.

SURİYELİ GÖÇMENLER TARTIŞMASI

Son günlerde yaşayanan Suriyeli sığınmacılar tartışması kirli planın parçasıdır. Bizi endişelendiren CHP'nin başındaki zatın aynı küçük siyaseti, ülkede kin ve nefret tohumları atma pahasına sürdürmektedir. Bu parti ülekmizin açık kapı politkasının yetersizliğinden, kalıcı çözüm arayışlarına girilmemesidnden, bu insanların toplumsal hayata katılım gibi hizmetlerin verilememesinden söz ediyor. CHP'nin kin, nefret kokan sözlerinin karşı çıkıyor mazlumların yanında yer alacağımızı söylüyoruz.

Temsilcisi olduğumıuz insani ve ahlaki duruş çemberi her vatandaşımızı kapsamaktadır. Bu çemberin dışında kalanlar da var. Darbeciler, vesayetçiler, terör örgütü destekçileri, ülke düşmanları bunun dışındadır. Geçmişte başka partilere oy vemriş olsa da bu hassasiyetleri paylaşan herkesi çzigimizin gerisinde görüyoruz. Bu yerli, milli, özgürlükçü, kapsayıcı duruşumuzu koruyacağız.

Ülkemizin içinde attığmız her adım gibi sınırlarımız dışındaki her politklamızı bu anlayışla belirtyiyor ve uyguluyoruz.