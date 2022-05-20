Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.

ERDOĞAN, DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ BOKSÖRLERLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan, milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Semanur Demir'in dünya şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonlarla olan telefon görüşmesinde Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Yanımda bakan arkadaşlarım var. Hepsinin selamı var ve ailelerinize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi eşim dahil göndeririz. İnşallah en kısa zamanda sizleri külliyeye bekliyorum. Paris Olimpiyatlarında sizleri olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.