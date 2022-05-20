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Haberler Gündem "Eren Abluka-12 Operasyonu" başlatıldı

"Eren Abluka-12 Operasyonu" başlatıldı

Son dakika haberi....İçişleri Bakanlığınca Hatay’da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

İHA

20.05.2022, 09:18

Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay ilinde "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinde görevli 887 personelden oluşan 67 operasyonel tim görev alıyor.

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