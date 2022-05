Başkan Erdoğan’dan ’siyaset simsarları’ uyarısı

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesi Yeni Adana Stadyumu'nun dışında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Ahde vefa, sınır ve mesafe tanımayan aşkımız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada Adana'ya ayak bastığımız andan itibaren bizi hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime, Adanalılara şükranlarımı sunuyorum. Tarımın, bereketin, yüreklerimizi ısıtan güneşin şehri Adana'yı bir başka seviyoruz. Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Biz bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz." sözleriyle başladı.

Konuşmasında, "Aman Adanalı" türküsünü anımsatan Erdoğan, "Son 20 yılda ne Adana ile ne de diğer şehirlerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan, halini hatırını soranlardan asla olmadık." diye konuştu.

Başbakanlığından itibaren vatandaşın sadece dertlerini, sıkıntılarını değil, sevincini, mutluluğunu da paylaştıklarını anlatan Erdoğan, her fırsatta şehirleri ziyaret ettiklerini, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarla hasbihal ettiklerini ve hasret giderdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ahdimizi ve kavlimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük. Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için şehrimizin dört bir yanını eserlerle, devasa yatırımlarla donattık. Bugün de aynı hissiyatla, hassasiyetle hareket ediyoruz. Biz bu millete aşığız. Aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yola devam ediyoruz. Ferhat gibi, Ferhat Şirin'e aşıktı. Ne yaptı? Dağları deldi ve Şirin'e ulaşmak için engel tanımadı. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken, biz 81 vilayetimizin gençleri ile birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz."

- "GENÇLERİMİZİN ARASINA NİFAK SOKULMASINA KESİNLİKLE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken, kendilerinin tüm Türkiye'ye, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Pir Sultan ve Ahmed-i Hani'nin sevgi diliyle konuştuklarını, "Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim" dediklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sırtını emperyalistlere ve onların temsilcilerine dayayan muhterislerin 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına, fidan gibi delikanlılarımızın heba edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız.

Bizim siyasetimizde kışkırtmak, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil, sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset simsarlarına da net bir mesaj vermek için geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik, milletimizin çelikten iradesine zincir vurulamayacağını dost, düşman herkese ilan etmek için geldik."

- "MEYDANI, SOKAK TERÖRÜNÜ HARLAMAK İSTEYEN MÜSTEVLİLERE BIRAKMAYACAĞIZ"

Konuşmasında alandakilere, "2023 için hazır mıyız? Gümbür gümbür geliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Gençlerimizin hayallerine set çekilemeyeceği gerçeğini kimi müflis siyasetçilerin alınlarına kazımak için geldik." dedi.

"Dışarıdan kulaklarına üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara buradan sesleniyorum, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, meydanı, sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edecek ama istiklal ve istikbalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir gencimizi, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak, kollayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün bizim milletimizden, milletimizin derin irfanından başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok. Her gün minarelerinden beş vakit Ezan-ı Muhammediyelerin yükseldiği bu cennet ülke bizim yurdumuz, vatanımız, en değerli varlığımızdır. Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkes'iyle Boşnak'ıyla Arnavut'uyla 85 milyonun her bir ferdi, bizim özbeöz kardeşimizdir. Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır."

- "KARDEŞLİK İKLİMİNİN KORUNMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Adana'nın kardeşliğin şehri olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah bugün, bu kutlu mesajların tüm ülke sathına dalga dalga yayıldığı bir mecraya dönüşecek." dedi.

Türkiye'nin gençlerinin, burada sergilediği dayanışmayla kalpleri nasır tutmuş, gözlerini kin ve nefret bürümüş malum çevrelere de hak ettiği cevabı vereceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak her alanda önder, öncü ve lider olabilmemiz için bu kardeşlik ikliminin korunmasına ihtiyacımız var. Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tüm dünyanın gıptayla baktığı bir yer haline getirebilmemiz için muhabbetinize ihtiyacımız var. Milletimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturabilmemiz için gençlerimizin kucaklaşmasına ihtiyacımız var. O zaman iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, bizi ayırmaya, bölmeye çalışanlara karşı her zaman diri olacağız."

AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde düzenlenen şölenin, Türk siyasetine damga vuracağına, yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, heyecanlarını artıran, iradelerini güçlendiren, millete ve memlekete hizmet sevdalarını perçinleyen şölende emeği geçenleri tebrik etti.