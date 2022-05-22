Gençlik şöleni dönüşü otobüs kazasında hayatını kaybedenler için sosyal medyada insanlık dışı paylaşımlar

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adana'da dün gençlik şöleni düzenledi. AK Partili gençler yurdun dört bir yanından bu gençlik şölenine katıldı. Bu programdan Konya'ya dönerken Niğde sınırları içerisinde şarampole devrilen otobüste bulunan üç kişi hayatını kaybettiği ve 41 kişinin ise yaralandığı haberi derin üzüntü uyandırdı.

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak şunları söyledi: "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum."

İNSANLIK DIŞI İFADELER: "ÜÇ OY GİTTİ", "GEBERMİŞ LEŞLER…"

Tele 1 Kanalı'nın Twitter hesabından ise kaza haberi "Erdoğan'ın mitinginden dönen öğrenciler kaza yaptı! 3 ölü" başlığıyla verildi. Bu kaza haberinin altına kazada ölenlerle ilgili olarak insanlık dışı paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları vefat edenler için "gebermiş leşler" derken kimi sosyal medya kullanıcıları ise ölüme sevinircesine "üç oy gitti" diyebildi. Bu ifadeleri kullananlardan bazılarının ise yazdıklarını sonradan silmesi dikkat çekti. Suvari Birliği rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı ise "Yanlış yolun sonu ölümdür, doğru kendini gösterir" ifadelerini bile kullandı.

"İYİ OLMUŞ" DİYENİ DE VAR "ÜÇ KİŞİ EKSİLDİ" DİYENİ DE…

İnsanlık dışı ifadeler arasında "İster kızın ister eleştirin eğer bile bile oraya gitmişlerse 3 koyun telef olmuş derim" ifadeleri dikkat çekerken, sosyal medyada vefat eden üç kişinin arkasından "İyi olmuş", "Gitti 3 AkTrol", "Üç kişi eksildi" diyenler bile çıktı.

KILIÇDAROĞLU BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI, "HİÇ ÜZÜLMEDİM" YORUMU GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl da bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bu başsağlığı mesajı altına G. Y. isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise "Ben hiç üzülmedim. Hırsızlara destek veren, 20 yıldır hayatımızı çalanları başımıza musallat eden hiçbir genc'e yaşlı'ya ve bunları yetiştiren ailelere sabır diliyorum" dedi.

GELEN TEPKİLER SONRASI SİLENLER OLDU

Bu vicdansız paylaşımlara ise sosyal medyadan yüzlerce tepki mesajı geldi. İnsanlık dışı bu çirkin paylaşımları yapanların çoğunun gelen tepkiler sonrası paylaşımlarını kaldırdığı görüldü.