  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Vaka sayılarında büyük düşüş! 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

Vaka sayılarında büyük düşüş! 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." dedi. Öte yandan toplu taşımada maske kullanımıyla ilgili açıklama yapan Koca, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." ifadelerini kullandı.

22.05.2022, 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022, 22:48

Vaka sayılarında büyük düşüş! 22 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.




Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA