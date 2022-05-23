Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane’sinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi

Başkn Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane'sinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle birlikte gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu. Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu.

Başkan Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERGİ PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi.

Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.

MUSİKİ ÜSTATLARININ HAFIZALARA İŞLENEN ESERLERİ CUMHURBAŞKANI MİLLET KÜTÜPHANESİNDE SERGİLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açılan Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.

Sergide, alanında akla ilk gelebilecek birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, tarihi çalgılar, geçmişin tanınmış üstatlarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, Türk musikisinin geçmişiyle ilgili pek çok ürün sergileniyor.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen sergide, şu anda hayatta olmayan müzisyenlerin hatıraları yaşatılıyor.

Türk müziğinin ağırlık noktası olduğu sergide, Türk dünyasının musikilerine de yer veriliyor, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.