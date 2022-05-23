Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

13 Mayıs'ta 39. vefat yıl dönümünde üstaf NecipFazıl'ı andık. Ülkemizin gurur verirci eserlerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile açtık. Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi olacak.

Milli Mücadele'nin işaret fişeği olarak gördüğümüz 19 Mayıs'ta Ankara'da gençlerimizle kucaklaştık. Heyecanlarıyla, enerjileriyle bizlere unutulmaz anlar yaşatan gençlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

3 tane gencimizi Hakk'a uğurladık. Gençlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi ilketmek istiyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz hafta dünya şampiyonu olan boksörlerimizi tebrik ediyorum. Tekvandocularımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'ye bu gururları yaşatan gençlerimizin alınlarından öpüyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğini umuyorum.

YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE BEDELLİ ASKERLİK YOLU

Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir.

MAHKUMLARIN KOVİD-19 İZİNİLERİ UZADI

Açık cezaevlerinde 31 Mayıs'ta sona eren kovid 19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

Muhalefet maalesef 1908'in 1 adım ötesine geçememiş halde istemezükçülüknün bir adım ötesine geçebilmiş değil. Sorumluluğumuzun milletimize karşı olduğu şuuruyla, gerekeni yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yapılan her yatırıma bir kulp takan, her projeye karşı çıkan sığ bir muhalefetle karşı karşıyayız.

Bu ülkede "siz oy verin, gerisine sonra bakarız" siyasetinin devri kapanalı çok oldu.

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çektiğimiz sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu durumu hak etmiyor. Bugüne kadar bu ülkenin her sıkıntısını biz çözdüysek, yine biz çözeriz.