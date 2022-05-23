Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Yeni tip denizaltılarımız teknik özellikleriyle göz doldurmaktadır. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 tane denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. Denizlerdeki gücümüze güç katacak denizaltılarımızın üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Savunma ürünlerinden tasarımlarına her safhasına kadar yerlilik oranlarımızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Bizler eskilerin tabiriyle feleğinden geçmiş bir milletimiz. Tarihimizin hiçbir döneminde bedel ödemeden bir imkana sahip olmadık, çok zorlu mücadeleler yürüttük.

DEAŞ'ın sınır illerimizi hedef alan roket saldırılarıyla boğuştuğumuz günlerde hava savunma sistemimiz sökülüp götürüldü. Bize parasıyla verilmeyen dsilahlar DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle eli kanlı terör örgütlerine tırlarla aktarıldı. Türkiye, terör koridoru marifetiyle kuşatılmak istendi. Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik bildiğimiz ülkelerin ayak oyunlarına rağmen teröre karşı başarılı olduk.

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık teröörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir.

Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.

NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.