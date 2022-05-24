Başkan Erdoğan milyonların beklediği müjdeleri peş peşe sıraladı

Dün akşam kabine toplantısı sonrasında 'Millete Sesleniş' konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı. Korona virüs önlemleri kapsamında cezaevlerinde de bir dizi önlem alındığını, hükümlü ve yükümlülere izin verildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 temmuz'una kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu husustaki yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, bu sözlerinin hemen ardından bakaya gençlere de bedelli askerlik müjdesi vererek, "Askerlikte bakaya kalan gençler, bedelliden faydanalabilecek. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir" diye konuştu.

"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK!"

YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı Türkiye'yi şikayet eden konuşmaya tepki gösteren Başkan Erdoğan, planlanan ikili görüşmeye katılmayacağını söyledi. Miçotakis'in Senato'da Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

GÜNEY SINIRLARIMIZDA GÜVENLİ BÖLGE OPERASYONU

KONUŞMASINDA sınır ötesi operasyonların başlayacağını da belirten Başkan Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" dedi. "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizin başında yer almaktadır" diyen Başkan Erdoğan, TSK, istihbarat ve emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonların başlayacağını söyledi.

KAZADA ÖLEN GENCE VEDA

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği gençlik şöleninden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sude Naz Akkuş'un Kocaeli Kartepe'deki cenaze törenine katıldı. Olayla ilgili yargı sürecini takip edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Temennim odur ki inşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabbim sevgili peygamberimizle komşu eyler. Çünkü onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı" dedi. Başkan Erdoğan, ardından Sude Akkuş'un tabutuna da omuz verdi.

2027 YILINA KADAR 6 DENİZALTI YAPILACAK

Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde denizaltıların teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Başkan Erdoğan, "Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz. Savunma Sanayii'nde yerlilik oranlarımızı en üst düzeye taşımaya çalışıyoruz. Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız. MİLGEM ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde donanmamıza teslim edeceğiz" dedi.

BİR ŞANSLI TÜRK'E MİLLİ UZAY GÖREVİ

KONUŞMASINDA birçok insanın uzaya gitme hayali kurduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilme sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Bu milli göreve başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir. Eğitimler sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek" dedi

HAKLI BEKLENTİLERİMİZ KARŞILANMALI

Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük'te düzenlenen Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinen Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedefe konulduk. DEAŞ'la sahada mücadele ettiğimiz dönemde bile akla hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak TIR'la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı. Türkiye ne savunma ihtiyaçlarını giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır" dedi.

'SOMUT ADIMLAR İSTİYORUZ'

Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda oynadığı hayati rolün apaçık ortada olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" diye konuştu.