  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Eylem hazırlığındaydı! İstanbul'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı!

Eylem hazırlığındaydı! İstanbul'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı!

Son dakika... İstanbul'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı. Küçükçekmece'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

24.05.2022, 14:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 14:35

Eylem hazırlığındaydı! İstanbul’da DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı!

İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
"canlı bomba eylemi yapabileceği" yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA