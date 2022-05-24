Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ:

Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor." açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

KILIÇDAROĞLU HANİ BELGE AÇIKLAYACAKTI?

Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar. Koskoca partileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar.

Burada açık kurumlar üzerinde iftira atarak kaçacak demek ahlaksızlıktır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir Cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını bu şekilde sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken karşılığı verecektir. Sonra bize niye bu dili kullanıyosunuz demesinler. Eğer biz gerekeni yapmazsak işimiz yapmamış oluruz.

Biz demokratik adap içerisinde bu mücadeyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Hiç kimse ailesine karşı ve resmen kanunlarla kurulmuş vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmak için faaliyet gösteren vakıflara sanki bir terör örgütüymüş imasında bulunarak bu şekilde hedef gösterip mücadele etmeye kalkamaz. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası yürüttüğünü söyledi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.

ÖMER ÇELİK: MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA KİMİN KAÇTIĞINI GÖRMÜŞTÜR

Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili "kaçacak" ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez.

Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz."

YILLAR ÖNCE DE AYNI YALANA BAŞVURMUŞTU...

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki topladı. CHP liderinin 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün kanallarında "Erdoğan kaçacak" açıklamaları yeniden gündem geldi. Kılıçdaroğlu katıldığı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz."

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkan mesajlar:

Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.

Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası.

Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaoğlu devrede.

Hükümeti kanunusuzukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.

Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.

Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.

AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.

Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.