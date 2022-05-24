PKK’da dağılma süreci hızlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst üste başarılı operasyonları, terör örgütü PKK'nın çözülme sürecini de hızlandırdı. Son olarak MİT nokta atışı operasyonla örgütün sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı, Musul/Mahmur'da etkisiz hale getirdi. Bu operasyonun detayları ortaya çıkarken, Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin de ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu açıklandı.

ÇOK SAYIDA EYLEME KARIŞTI

PKK bünyesinde silahlı/ bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olan terörist Mehmet Erdoğan, uzun yıllar PKK sözde Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlenen terörist, 1990'lı yıllardan beri aranıyordu.

MAYINCILARI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Eren Abluka-5 operasyonu kapsamında dün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi. Barış Pınarı bölgesinde ise, taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 TERÖRİST TESLİM OLDU

JANDARMA Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi. Böylece bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 33'e ulaştı.