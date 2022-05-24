  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Sınırda askeri hareketlilik

Sınırda askeri hareketlilik

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.

24.05.2022, 19:22

Sınırda askeri hareketlilik
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarda bulunmak üzere sınır hattına geldi. Bakan Akar'ın temasları devam ederken, sınır hattında ise hava hareketliliği gün boyu durmadan devam etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA