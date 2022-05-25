Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Külliye’de yapıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na katıldı. Erdoğan başkanlığındaki heyet, aylar sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi konusu ile gündemdeki konu başlıkları ve son gelişmeler ele alındı.

MGK TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

Öte yandan, Milli Güvenlik Kurulu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Masaya yatırılacak konuların başında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar ile ulusal ve bölgesel güvenlik konuları da gündemde olacak.

TÜRK ASTRONOTUN ÖZELLİKLERİ

BAŞKAN Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilecek kişinin sağlık ve kişilik özelliklerini Türkiye Uzay Ajansı açıkladı. Belirlenecek 2 aday, 4 yıllık Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki eğitim fakültelerinden birini bitiren, İngilizce yeterlilik sınavından tam puan alan kişilerden seçilecek. Aranan tüm özellikler ve detaylı bilgi "uzaya.gov.tr" adresinde