CHP liderinin iftiraları yargıya taşınıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ile İngiltere'de birlikte kurdukları, buradaki Türk öğrencilere başta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı üzerinden başlattığı kirli siyaset de duvara tosladı. CHP liderinin, "elimizde" dediği belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı ayrıca isteyen her kişinin TURKEN Vakfı'na yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi.