Kahramanlara veda

TÜRKİYE, dün Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen askerlerini son yolculuklarına uğurladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan Ankara Kızılcahamam'da, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli Malatya'da, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ise memleketi Antalya'da, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ise, İzmir Bornova'daki baba evinde alınan helalliğin ardından Kütahya'nın Simav ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.

EVLADININ TABUTUNA SARILDI

Bornova'daki törende oğlunun tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya, babası Niyazi Cankaya ve kardeşi Oğuzhan Cankaya ile birlikte şehidin nişanlısı Esra Doğru gözyaşlarına boğuldu. Şehidin tabutu cenaze aracına alınırken, oğlunun fotoğrafına sarılan acılı anne ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi, alkışlar eşliğinde Simav'a gönderildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 100'Ü GEÇTİ

SINIR hattında gece boyu harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komuta kademesi ile operasyonun gerçekleştirildiği sahanın hemen yakınında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'ni de ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini söyleyen Akar, daha sonra Ankara'ya döndü.

HAİNLERİN İNİNDEN İSVEÇ YAPIMI SİLAH ÇIKTI

5 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrasında Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu şartlarda devam ediyor. Sıkıştırıldıkları mağarada 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti. Mehmetçik, mağaralarda hainlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah ve araç-gereci ele geçirirken bunlar arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar dikkat çekti.