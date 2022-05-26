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Haberler Gündem Son dakika: MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DHA

26.05.2022, 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022, 11:01

Son dakika: MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

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