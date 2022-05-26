Suriye’nin kuzeyine ‘son nokta’ operasyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" sözlerinin ardından bölgedeki harekat hazırlıkları son aşamaya geldi. Terör ve güvenlik uzmanları Erhan Çalışkan ile Coşkun Başbuğ, bölgede planlanan harekatla ilgili Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulundu.

'DEFTER TAMAMEN KAPANACAK'

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı ve tacizlerini artırdığını ve özellikle Tel Rıfat ilçesinin saldırıların kaynağı haline geldiğini söyleyen Erhan Çalışkan, "Sınır ötesindeki terör tehdidi ile mücadele, yeni harekatlarla devam edecek. Yarım kalan dosyayı kapatmak ve bir daha defteri açmamak üzere bölgeye gidiyoruz. Bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki terör oluşumlarına son noktayı koymaya gidiyor" dedi. Bölgede dinmesi gereken tansiyonun zaman içinde yeniden yükseldiğini vurgulayan Çalışkan, "Şu an Irak'tan çok Suriye'yi konuşuyoruz. Biz de artık süreci sonlandırmak için start verdik. Yarım kalan işi bitirmek için gidiyoruz. Son dönemdeki saldırılar ve Türkiye'deki sığınmacılar tartışması harekatı kaçınılmaz hale getirdi" dedi.

MÜNBİÇ'TEN BAŞLAYABİLİR

Olası operasyonun Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden başlayabileceğini ifade eden Çalışkan "Çok saldırı alınan bir yer. Buraları ilk etapta kontrol altına alacağız. Boşalan alanlara Suriyeli sivillerin, gerçek toprak sahiplerinin döneceğini tahmin ediyorum. Ayn el-Arab bölgesi de bizim çok konuştuğumuz bir bölge. Burada da temizlik bitmedi. Irak sınırına kadar bu harekatın devam etmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

'MUTABAKAT SAHAYA YANSIMADI'

TÜRKİYE'NİN terörün kaynağı haline gelen bölgelerde güvenliği sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi: "Terör örgütü, Suriye iç savaşını, terör alanları oluşturmak için fırsat olarak gördü. Bu durum karşısında Türkiye, sınırlarını korumaya yönelik kritik adımlar attı. Başarılı harekatlar düzenledi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile terör koridoru parçalandı. Rusya ile yapılan mutabakata göre PKK/YPG'li teröristler, Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre dışına çıkacak, silahları ile birlikte Münbiç ve Tel Rıfat'tan ayrılacaklardı. Ancak mutabakat sahaya yansımadı, bölgedeki terör varlığı son bulmadı. Son dönemde Irak'ta büyük darbe alan terör örgütü, saldırılarını Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. Örgüt tarafından işgal edilen Tel Rıfat, terör kampı haline geldi. Buna dur denilmesi gerekiyordu. Türkiye şimdi hayata geçmeyen anlaşmalar karşısında, meşru müdafaa hakkını kullanacak."

FATİH ŞENDİL