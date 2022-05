Dış güçlere hizmet genlerine işlemiş

Bugün, Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen günün 62. yıl dönümü. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamının üzerinden 62 yıl geçti. Milletin iradesini hiçe sayan darbeciler 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. 17 Eylül 1961 günü ise Başbakan Menderes'i uydurma bir mahkemede yargılatarak idam ettiler.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tarih Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı. Dönemin tanıklarından siyasetçi Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, yaşananları ve günümüz siyasetini Yeni Asır'a anlattı.

'DEMOKRASİ KATLEDİLDİ'

O günleri kimsenin hatırlamak ve tekrar yaşamak istemeyeceğini söyleyen Menderes, "Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde neredeyse oy almış sevilen bir lidere bunu yaptılar. Demokrasi katledildi. Halk iradesinin yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini aldı. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Akıl almaz işkencelere, hakaretlere maruz kaldılar, buna rağmen ölüme giderken bile ülkelerini düşünüyorlardı. İhtilalden sonra sözde düzmece mahkemeyle idam edildiler. Tabii ki o katledilen canların sevgilerini asla yok edemediler" dedi.

'BU İŞİN TEK YOLU SANDIK'

Darbelerin Türkiye'yi geriye götürdüğünü ifade eden Ümran Menderes, "Her gün, her an üzücü olaylar oluyor, gençler sağcı-solcu olarak adlandırılıyor, birbirlerine kırdırılıyorlardı. Yavaş yavaş ayrıştırılıyoruz, bunu çok iyi analiz edip görmek lazım. Türkiye'ye ajanlar gönderip, şartları oluşturup, darbeyi bizim içimizdeki işbirlikçileri ile yapmışlar maalesef. 15 Temmuz kalkışması da aynı durum. Senaristler aynı, oyuncular farklı. 2022 yılındayız ve şu an ülkemiz çok güç bir dönemden geçiyor. Ordumuz dışında milletimiz vatanımız için can veriyor. Ama onlar sürekli darbe imalı açıklamalarda ne yapmak istiyorlar, herkes görüyor ve biliyor. 62 yıl önce kayınpederim Adnan Menderes için konuşanlarla bugün konuşanların amacı dış güçlere hizmet. Bu, onların genlerine işlemiş. Son dönemlerde her gün artan kışkırtıcı bir durum var ortada. Bu çok tehlikeli. Tam da birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, oy uğruna güzel ülkemize yazık etmeyelim. Aynı filmi önümüze koymaktan usanmadılar. Aynı tepsi içinde, aynı aksiyonla aynı senaryo ile yutturmaya çalışıyorlar. Rahmetli Adnan Menderes gibi bir siyasetçiye yapılanları bir daha halk izin vermez bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

'AYDIN DA BABASI GİBİ DÜRÜST SİYASETÇİYDİ'

BABASININ Aydın Menderes için bir idol olduğunu söyleyen Menderes, "Aydın Bey'in babasına çok sevgisi, saygısı vardı. O da babası gibi düzgün ve dürüst bir siyasetçiydi. Gittiğimiz bir çok kentte Adnan Menderes'in izlerini ve icraatlarını görmek onur ve gurur verici. Türkiye onunla kalkınmıştı, işte bu yüzden ülkenin önünü kesmek için astılar. Soyadlarını gururla taşıyorum"

diye konuştu.

FATİH ŞENDİL