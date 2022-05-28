Terör koridorunu Mehmetçik yok etti

Bu kapsamda ilk olarak 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan Mehmetçik, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerini 217 gün içinde terörden arındırdı. Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi kısa bir sürede göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi olarak 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Harekatla Türkiye-Suriye sınırının 104 kilometresinin güvenliği sağlandı, 5 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi.

İLÇELER TEMİZLENDİ

ARDINDAN Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdi. İLÇEYİ terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Mehmetçik, Afrin'de 20 Ocak 2018'den itibaren 6 bin 812 teröristi etkisiz hale getirdi. Ardından Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri teröristlerden temizlendi. 9 Ekim 2019'dan itibaren 3 bin 319 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞİMDİ DE PENÇE VURULUYOR

TSK'nın sınır ötesi harekatları devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere de Pençe serisi harekatları düzenliyor. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen ve son olarak Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonlar kapsamında da binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakama dün 16 terörist daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

REJİMİN HAİN SALDIRISI

ESAD rejiminin Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Şubat'ta rejime karşı operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu duyurdu. Harekat kapsamında 3 bin 300'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

TÜNELLERİN İÇİNE HÜCRE YAPIYORLAR

TERÖR örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgalini sürdürdüğü Münbiç ve Aynularab ilçelerinde kazdığı bazı tünellerde, alıkoyduğu kişileri tutmak için hücreler yapıyor. Söz konusu bölgelerde işkence amaçlı da kullanılabilecek hücrelerin bulunduğu bazı tüneller görüntülendi. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor.