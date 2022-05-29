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Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu. Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

29.05.2022, 20:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022, 21:01

Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu:

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

HASTANELER HARİÇ
Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU: ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE 1000 VAKA BEKLENTİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı.

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