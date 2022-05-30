Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun kamu çalışanlarını tehdit etmesine gönderme yaparak, "Biz birilerinin yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmayız." ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SAYIŞTAY'IMIZIN ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLARI HAKKIYLA YERİNE GETİRDİĞİNDEN ŞÜPHE DUYMUYORUM"

Sayıştay'ın bu gurur gününden sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesi şükranla yad ediyorum. TBMM adına görev yapan Sayıştay'ımızın üstlendiği sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay, her bir vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözeten bir faaliyet gösteriyor.

"SAYIŞTAY'I ÇIKARDIĞIMIZ KANUNLARLA DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Sayıştay, hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Sayıştayi hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değil, hukuka rehberlik eden bir yardımcısıdır. Anayasamıza göre yargı yetkisiyle donatılmış Sayıştayımızı 2016 ve 2021 yıllarında çıkarttığımız yasalarla daha da güçlendirdik.

"DEMOKRASİ VE KALKINMADA SON 20 YILDA BİR ASIRLIK YOL KATETTİK"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kattettiği gerçeği inkar edilemez. Dünyanın birçok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar çok atılımı nasıl yaptığımızı soruyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük.

"TÜRKİYE'NİN YIKICI DEĞİL YAPICI ÇALIŞMALARA İHTİYACI VARDIR"

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı çalışmalara, yaklaşımlara ve küresel analizlere ihtiyacı vardır.