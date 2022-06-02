“Fırat’ın batısı Türkiye için kırmızı çizgidir”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulacağını açıklamasının ardından gözler Tel Rıfat ve Münbiç'te gerçekleşecek harekatlara çevrildi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, bölgenin Türkiye için önemini Yeni Asır'a değerlendirdi.

VARLIKLARI KABUL EDİLEMEZ

MÜNBİÇ'TEKİ PKK-PYD terör örgütüne yönelik olası bir operasyon öncesinde Çalışkan, "Münbiç'in, ABD ve PKK için önemi nedir, ne zamandan beri terör örgütünün işgalindedir?", "Türkiye, Münbiç için daha önce hangi uyarıları yapmıştır?" sorularına açıklık getirdi. Erhan Çalışkan, "Münbiç, Suriye'de Halep vilayetine bağlı bir ilçedir. Fırat nehrinin yaklaşık 30 kilometre batısında yer almaktadır. Türkiye daha önce PKK-PYD teröristlerinin Fırat'ın batısına geçmelerini kırmızı çizgi olarak tanımladı. Münbiç, Fırat'ın batısında bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin güvenliği açısından Münbiç'teki terör yapılanması Türkiye açısından kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

HEPSİNİ ABD YERLEŞTİRDİ

HAZİRAN 2016'da ABD'nin sözde DEAŞ ile mücadele operasyonu çerçevesinde Münbiç'e PKK-PYD terör örgütünü yerleştirdiğini vurgulayan Çalışkan, "O dönemde Türkiye buna şiddetle karşı çıktı. ABD bir takım taahhütlerde bulundu ancak bunları yerine getirmedi. ABD'nin Suriye politikasında Münbiç bir köprü olarak görülüyor. ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki PYD işgalindeki bölgelerde askeri üsleri var. Münbiç'te de Amerikan askerinin varlığı söz konusu. Onlar, bu bölgeleri Münbiç üzerinden Akdeniz'e ulaştırıp, bir koridor kurmayı amaçlıyor. Çünkü Münbiç'in çevresindeki Deyruzzor gibi yine PYD işgalinde olan şehirlerde enerji ve su kaynakları da yer alıyor" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL