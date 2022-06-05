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Haberler Gündem Eller tetikte gözler komuta merkezinde

Eller tetikte gözler komuta merkezinde

5.6.2022

Eller tetikte gözler komuta merkezinde
BAŞKAN Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasında verdiği mesajları Yeni Asır'a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılacak harekatlara hazır olduğunu söyledi. Erhan Çalışkan, "Başkan Erdoğan'ın dediği gibi bölgede tüm hazırlıklar yapıldı. Mühimmatlar dizildi ve askerimiz her şeye hazır. Eller tetikte, gözler komuta merkezinde. MİT, TSK ve ÖSO içerde her gün temizlik yapıyor. Özel nokta operasyonlar yaparak büyük harekatın ön hazırlıkları gerçekleşiyor. Bu saatten sonra gazamız mübarek olsun, Türkiye'yi kimse durduramaz" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL
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