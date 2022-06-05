İstanbul’da maymun çiçeği şüphesi... Bakan Koca’dan açıklama

İstanbul Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye giden yabancı uyruklu kişiler, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istemiş, eczacı yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber vermişti.

Maymun Çiçeği şüphesi olan kişilere götürüldükleri hastanede test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerekli testlerin yapıldığını, 4 kişinin de test sonucunun negatif çıktığını söyledi.

Bakan Koca, Türkiye'de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığının altını çizerek, "'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." uyarısında bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıkladığı rakama göre, maymun çiçeği virüsü 30 ülkede 550'den fazla kişide görüldü.