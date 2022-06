8. sınıf öğrencileri kendi eğitimleri için büyük bir öneme sahip olan LGS'ye bugün girdiler. Sınav biter bitmez her zaman olduğu gibi soru ve cevaplar gündem oldu. Binlerce kişi konu hakkında bilgi sahibi olmak için "LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" diye soruyor. İşte ayrıntılar...

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS SORU VE CEVAPLARI

05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yayımlandı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

2022 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU SORULDU

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.