Suriye’nin kuzeyine yeni harekat yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda pek çok konuyu ele alacaklarını belirterek, "Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz çalışma oturumlarında Meclis faaliyetlerinden güvenlik ve dış politikaya, tarım ve enerjiye kadar pek çok başlığı ele alacağız" diye konuştu.

500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Suriye'nin Kuzeyi'nde yapılacak harekat hakkında konuşan Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarının başladığı günden bugüne oluşturulan güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyelinin geri dönmesini sağladık. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Bu sayede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe- Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karası, denizi, havası ile tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi.

ÇALIŞANLARA MÜJDE VERDİ

Çalışan vatandaşlara yeni müjdeler de veren Başkan Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat bütün bunlarla beraber inşallah bu yıl sonuna çok daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi. Muhalefete de eleştirilerini yineleyen Başkan Erdoğan, "Türk siyasi tarihinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur... Güya bize 10 soru sormuş. Bizim sorularımıza verdiği cevapların her satırından, bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakarlığı, kifayetsizliği buram buram tütmektedir. Sen kendin sıkıysa aday oluyor musun, olmuyor musun, önce bunu açıkla" dedi.

GEZİ OLMASA 1.5 TRİLYONDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli geliri 235 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdiklerini belirterek, "Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Biz 'büyük ve güçlü Türkiye' diyerek hedeflerimize kilitlendikçe, eşi benzeri görülmemiş bir kin ve nefretle üzerimize saldıranlara her zaman diyoruz ki; son ferdi de nefesini tüketmeden bu milleti esir alamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASANIN ALTINDAKİLER MEYDANA ÇIKSIN"

ERDOĞAN, muhalefetin kurduğu 6'lı masaya ilişkin, "Muhalefet diye karşımıza çıkanların altısını toplasanız bırakınız bu fakiri, şu salondaki herhangi bir arkadaşımın tırnağı etmez. Hiç merak etmeyin, daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenlere milletimiz itibar etmez. 6'lı masa, kimi seçerse o aday olacakmış. 6'lı masa da bunu bu kadar uzatmasın artık, kararı ne zaman verecekse versin. 6'lı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın. Herhalde artık bu yıl içerisinde bu açıklamayı yapacaklardır" diye konuştu.