ABD-Suriye koridoruna son darbe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suriye'de gelecek 10 yılların kaderini de belirleyecek ABD (PKK) koridoruna son darbeyi vurmak üzere hazırlanıyor. Uzun zamandan beri Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" oluşturmayı hedefleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu doğrultuda yeni bir askeri harekatın sinyalini verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da meşgul olduğu, ABD'nin Rusya'yı Suriye'den sıkıştırmak istediği bir dönemde Erdoğan, güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başladı. Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların merkezi konumundaki Tel Rıfat ve Münbiç alanları harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" dedi.

Türkiye, Fırat'ın doğusunda 2019'da BARIŞ PINARI HAREKATI ile çok etkili sonuçlar almış, Ras'ul Ayn (Serê Kaniyê) ve Tel Ebyad (Grê Sipî) bölgesi kontrol altına sokulmuştu. Kahraman Türk ordusu, Tel Rıfat ve Münbiç'te, PKK-YPG'yı gömmeye çok az kalmış iken, önce ABD-Trump sonra Rusya devreye girmişti. Yapılan protokole göre, Rusya Tel Rıfat'tan PKK'yı atmaya söz vermiş, Amerika- Pentagon da aparatları PKKYPG'nin Münbiç'ten uzaklaştırılması sözünü vermişti. İki ülke de sözünde durmadı.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ NE?

Türkiye, 2016 yılından bu yana Suriye topraklarında PKK-YPG bölücü terör eşkıyasına karşı üç sınır ötesi operasyon düzenledi. Türkiye daha önceki üç operasyonla birlikte Afrin, Tel Abyad ve Cerablus kasabaları da dahil olmak üzere Suriye topraklarının bir bölümünde güvenlik bölgeleri oluşturdu. Bu bölgede binlerce ev inşa ederek, Türkiye'ye gelen Suriyeli 3,7 milyon göçmen içinden 550 binini gönderdi, gelecek günlerde de bir milyonunu "gönüllülük esasına" göre geri gönderip, buraya yerleştirilmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini de kontrol altında almak istediğini duyurdu. TÜRKİYE- SURİYE SINIRI BOYUNCA (877 km) 30 KİLOMETRE DERİNLİKTE, YPG/PKK'nın varlığı sonlandırılmadığı sürece terör tehdidi ve saldırılarının elimine edilmesi mümkün değildir. Saldırılar, Rusya(Tel Rıfat) ve ABD'nin (Münbiç) kontrol ettiği bölgelerden geliyor.

Bu nedenle, ne Amerika, ne de Esad'la birlikte hareket eden Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölge stratejisini sabote etmesine sessiz kalmayacak. Saldırılar, ABD'nin, YPG ile PKK'yı ayrıştırma politikası ve YPG/ PYD'yi meşru zemine taşıma çabalarının ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu göstermektedir. Türkiye, meşru Suriye'deki güvenli bölge stratejisine göre yapacağı yeni harekatla PKK-YPG'ye sağlanan askeri ve siyasi koruma şemsiyesinin delinebileceğini göstermiş olacak.

GARNİZON DEVLET PLANI

Aynı zamanda PKK-YPG'nin Fırat'ın doğusunda ABD desteği ile kurgulanan GARNİZON DEVLET planlarının da er veya geç bozulmasının işaret fişeği olma fırsatına yol gösterecektir. Öte yandan, PKK-YPG saldırılarını görmezden gelen Batı medyası, Türkiye'nin Suriye'nin geleceğindeki aktörlüğüne bir kez daha tanık olacaktır. Erdoğan'ın 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sunduğu plan da Münbiç dahil Fırat'tan Irak sınırına kadar uzanan 32 kilometre derinliğindeki bölgede 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçe inşa etmeyi öngörüyordu. Bu kısım güvenli bölgenin demografik boyutu. Başkan Erdoğan, güvenli bölgeyi Türkiye'deki sığınmacıların yerleştirileceği alanlar olarak gündemde tutuyor.

SONUÇ: YARIM KALAN İŞ BİTECEK

TÜRKİYE, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmeyi gerçekleştirmeye çok yakın. Evet. Başkan Erdoğan- Türkiye yarım kalan çok önemli bir operasyonu tamamlayacak. Türkiye, fiilen ortadan kaldırmaya çalıştığı, hukuki bir statüye kavuşması için de bütün kartlarını kullandığı sınır hattında 30 kilometrelik güvenlik şeridi (BEKA HATTI) kurmakta kararlı. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.