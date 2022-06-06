Başkan Erdoğan müjdeleri açıklıyor

5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir.

Daha düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık. Bize altından kalkamazsınız dedikleri ne varsa altından kalktık ve daha fazlasını yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye ayaklarına vurulan prangaları sökmüş, mazisine konmuş ipotekleri kaldırmış bir ülkedir. Nüfusumuz yüzde 30 artarken, istihdamı yüzde 42 artırmayı başardık. Etki alanımızı genişleterek ülkemizi geleceğe hazırladık.

Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi iyi biliyoruz. Milletim gönlünü ferah tutsun.