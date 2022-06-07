Ankara’da tüm dünyayı ilgilendiren kritik görüşme

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana ateşkes için kritik adımlar atan Türkiye, savaş nedeniyle dünyada başlaması muhtemel gıda krizinin önüne geçmek için de kilit rol oynuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması, özellikle tahıl taşıyan gemilerin Karadeniz'e ve limanlara giriş çıkışı konularında istişarelerde bulunmak için yarın Ankara'da olacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Taraflar, çekincelerin giderilmesi halinde Ukrayna limanlarında gemi trafiğinin koordineli şekilde yapılmasına sıcak bakıyor. Dünyanın yakından izleyeceği görüşme için talebin Lavrov'dan gelmesi de bu durumu destekliyor. Bakanlar ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan görüşmede, Suriye'deki genel durum, anayasal süreç ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon da ele alınacak. Rusya, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye belirlenen bölgelerde terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarının temizlenmesi yönünde taahhütte bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun Rusya tarafında yarattığı güvenlik endişesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ankara, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin NATO'ya üye olmalarına sıcak bakmıyor.