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Başkan Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

07.06.2022, 11:24

Başkan Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Erdoğan, Mevlana İdris Zengin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…"

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