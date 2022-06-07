“MİT TIR’ları belgelerini Kılıçdaroğlu verdi”

ESKİ CHP'li Mehmet Sevigen, MİT tırları kumpasıyla ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programına konuk olan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan 'Adalet Yürüyüşü', Enis Berberoğlu için yapılmadı. Berberoğlu'na o belgeleri Kemal Bey götürmüştü. 'Adalet Yürüyüşü'nü de Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı" dedi.

Belgelerin ulaştırılması kısmında da detay veren Sevigen, "Kemal bey, Bülent Tezcan'a vermişti belgeleri. O da götürmüş Berberoğlu'na vermiş. Bunu bilmeyen yok ki... Ama nereden, nasıl aldınız... Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?" ifadelerini kullandı.