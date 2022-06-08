Batman’dan kalkan Akıncı İzmir’deki hedefi vurdu

TÜRKİYE'NİN en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'de görev üstlenen Akıncı TİHA, Batman'daki üssünden kalkarak İzmir'deki hedefi tam isabetle vurdu. Operasyonu tamamlayan Akıncı'nın daha sonra başarılı bir şekilde Batman'daki üssüne döndüğü belirtilirken, Ukrayna ve Karabağ savaşlarında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA da tatbikat alanında bulunan Savunma Sanayi Sergisi'nde boy gösterdi. Sergide kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır da boy gösterdi.

MİLLİ İHA ANKA'YA YENİ YERLİ MÜHİMMAT

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda üretim ve geliştirme çalışmaları sürdürülen hava platformları ve maketlerini sergiledi. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı süpersonik insansız hava aracı da ilk kez EFES-2022'de vitrine çıktı. Envanterdeki sayısı 36'ya, uçuş süresi 120 bin saatin üzerine çıkan Anka'ya bu ay modüler mühimmat Kuzgun'un entegre edileceği ifade edildi.