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Haberler Gündem “Soros’un kurduğu vakıf üstünden Kavala’nın planı”

Soros’un kurduğu vakıf üstünden Kavala’nın planı”

9.6.2022

“Soros’un kurduğu vakıf üstünden Kavala’nın planı”
GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Osman Kavala ile Henry Jack Barkey'in, 'Ayaklan İstanbul' isimli sosyal medya sayfasını oluşturdukları, Haziran 2012'de Gezi eylemlerinde işgal hareketi olarak bilinen ve teorisyenliğini Gene Sharp'ın yaptığı sivil başkaldırı yöntemini kullandıkları ve 2013'te Taksim yayalaştırma projesi kapsamında bazı ağaçların sökülmesi üzerine eylemler düzenlemeye başladıkları aktarıldı. Eylemlere katılanları finanse eden Kavala'nın, uluslararası spekülatör George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye'deki temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi Kalkışması'nı organize ettiği de kaydedildi.
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