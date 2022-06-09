Tahıl krizine dörtlü mekanizma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, dün Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde ikili ve bölgesel konuları görüştüklerini belirterek, "Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi bölge ve insanlığın yararına olacak. Kolaylaştırıcı rol üstlenen bir ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

'UYGULANABİLİR BİR PLAN'

Ukrayna'dan ve Rusya'dan ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerin de görüşüldüğünü bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı ve en son Birleşmiş Milletler'in (BM) bir planı var. Bu konuda gemilerin denetlenmesi dahil BM, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve iş birliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Hazırlıkların bir an evvel tamamlanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

'GIDA KRİZİNE YOL AÇMAZ'

Lavrov ise, Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payının sadece yüzde 1 olduğunu dile getirdi. Buradan herhangi bir gıda krizinin çıkamayacağını kaydeden Lavrov, "Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz. Belirlenen güzergahtan gitmek isteyen tüm gemiler buradan yük taşıyabilir, hareket edebilirler. Ukraynalılar mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de hazırız" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSAADE EDİLMEMELİ'

BAKAN Çavuşoğlu, görüşmede Suriye ve Libya gibi meseleleri de ele aldıklarını belirtti. Suriye'de rejimin siyasi çözüme yanaşan taraf olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik PKK/YPG'nin artan tehdidi var. Daha önce AB ve Rusya ile Ekim 2019'da vardığımız mutabakatlar var. Bu terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.