Biz bir şey söylersek ardını da takip ederiz

TÜRKİYE'NİN son yıllarda düzenlediği en kapsamlı tatbikatlardan biri olan Efes 2022'nin İzmir Seferihisar'daki 'Seçkin Gözlemci Günü' Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 10 ülkeden bakan düzeyinde katılımla gerçekleşti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın yaptığı kışkırtıcı hamleler sonrası çok sert uyarı yaptı.

'BÜYÜK BİR PERVASIZLIK'

BÖYLE kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyduklarını belirten Erdoğan, "Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz'de ülkemize 2 km'den daha az, Yunanistan'a 600 km'den fazla Meis adası için 40 bin km'lik deniz yetki alanı talebini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. NATO ve üçüncü ülkelerin alet edilmesi, sonu felaketle bitecek çabanın anlamasının ötesinde değildir. Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalar yapıyor. Anlamak mümkün değil" dedi.

'İBRETLE TAKİP EDİYORUZ'

1999 ve 2006 yıllarında AİHM tarafından mahkum edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumuna göz yumulmasının da çifte standart olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Konu Türkiye olunca şahin kesilenlerin AİHM'i hiçe sayan, sığınmacılara insanlık dışı muamele yapanları ibretle takip ediyoruz. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını da çiğnetmez. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta Rum tarafının dayatmacı tavrına da değinen Başkan Erdoğan, "Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.

'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

SURİYE sınırındaki operasyonlara da değinen Başkan Erdoğan, "Sınırlarımızı 30 km derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma hattı kararlılığını hayata geçiriyoruz. Terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın huzuruna katkı sağlıyor. Terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattının eksik kısımlarını tamamlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Hiçbir müttefik ve dostumuzun ülkemizin kaygılarına karşı çıkmayacağını, tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını ümit ediyoruz. Endişelerimizi anlamaları ve saygı göstermeleri en tabii hakkımızdır" dedi.

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI İKİYÜZLÜLÜKTÜR'

PROGRAMDA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir konuşma yaparak Yunanistan'ın eylemlerini eleştirdi. TSK'nın 'hudut namustur' anlayışı ile terörle mücadele ettiğini belirten Akar, "Kahraman ordumuz başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında yer almaktadır. Yunanistan saldırgan politikalarına devam etmektedir. Akla aykırı iddialarını tarihten ders almadan sürdürmektedir. Silahlanma çabaları beyhudedir, gereken cevapları vereceğiz. Yunanistan Türkiye'yi utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır. Bu bir iki yüzlülüktür" dedi.

HEDEFLER TAM 12'DEN VURULDU

EFES-2022'NİN fiili bölümü başarıyla sona erdi. Amfibi harekatını destekleyen ateşler kapsamında keşif, gözetleme ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterlerinin koordineli saldırısı yapıldı. Düşman zırhlı araçları, tanksavar atışları ile imha edildi. Zamana duyarlı ve yüksek değerlikli hedefe direkt görev harekatı ve himaye görevi faaliyeti yapıldı, keskin nişancılar kritik hedefleri etkisiz hale getirdi. Ardından Akıncı TİHA, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), top ve havan ateşleri gerçekleştirildi. Hedeflere Akıncı tarafından MAM-L füzesi atılırken, tünel tespit cihazı, mayın ve EYP tespit ve imha araçları da kullanıldı.

F-16'LAR HEDEFLERE BOMBA YAGDIRDI

EFES-2022 Tatbikatı'nda nefes kesen anlar yaşandı. Başkan Erdoğan'ın devlet erkanı ve konuklarla birlikte heyecan içerisinde takip ettiği tatbikatta F-16'lar da hedeflere bomba yağdırdı. Tüm hedefler F-16'lar tarafından başarıyla vuruldu.